Тлеющий конфликт между экологами и «Кареллеспромом» разгорелся вновь

Представители природоохранной организации СПОК ровно 20 лет назад обратились к российским и зарубежным компаниям. Они призвали прекратить закупки древесины у Акционерного холдинга «Кареллеспром», который в те годы вел активную заготовку в Пудожском районе.

На снимках из космоса было видно, как сильно заболочены и труднодоступны леса Пудожского района, где и велись лесозаготовки. Рядом находились земли Водлозерского национального парка. Там на территории почти 500 тысяч квадратных метров запрещена любая хозяйственная деятельность.

«Эти леса экономически малодоступны и нерентабельны к освоению. Там более 60% заболоченных территорий. Это старые перестойные леса», - пояснил Александр Марковский, руководитель СПОК.

Общественники считали, что вырубка такого леса причинит вред экологии района. Организация СПОК за полгода до этого обратилась к руководству «Кареллеспрома» с призывом прекратить лесозаготовки.

«Мы сегодня работает на территории Пудожского района в этих лесах совершенно законно, на основании закона РФ, не нарушая ни одного из них», - подчеркнул Николай Бобко, генеральный директор ОАО ЛХК «Кареллеспром». По его словам, заявления СПОК вызывали досаду из-за непрофессионального подхода к проблеме. А вот представители общественной организации уверяли: их заявления были основаны на заявлениях карельских ученых – официально опубликованных. Но ученые еще в 2000 году выступали с другой точкой зрения. Директор Института леса КНЦ РАН Андрей Громцев сказал: «На наш взгляд, организация сколько-нибудь существенной по площади охраняемой территории вблизи крупнейшего национального парка, с огромным сохранившимся массивом коренных лесов – нецелесообразна». Представители СПОК и «Кареллеспрома» признали, что сложилась конфликтная ситуация. Решать ее согласились цивилизованно, при помощи переговоров. И за полгода за стол переговоров стороны садились три раза. Но пока безрезультатно.

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Ученики кадетского класса школы №5 начали подготовку к региональной игре «Зарница – Школа безопасности», которую планировали провести в мае в городе Луга Ленобласти. Юные спасатели проводили показательные тренировки, на одну из которых пригласили журналистов.

Собрать и разобрать автомат за 45 секунд – норматив. Но знатоки уверяли, что знают такие приемы, когда можно справиться и за 20 секунд. Девушки в стремлении улучшить результат не берегли даже маникюр. Десятиклассница Татьяна Лузгина согласилась: «Но этого того стоит. Нечасто такая возможность предоставляется». Коридоры школы на время тренировки превращались в полигон. Выпускник 2003 года Кирилл Михеев инструктировал тех, кто младше: отработанный до автоматизма подъем по веревке может понадобиться в любой чрезвычайной ситуации.

Вязать узлы любой сложности буквально с завязанными глазами – тоже входило в программу. 30 секунд и готово. Но получилось не у всех. Нужны были годы тренировок.

«Это в любой ситуации может вам пригодится. Мало ли что!» - считал Леонид Буйницкий из 11 класса. «В целом класс подготовлен неплохо, - отметил Владимир Козлов, начальник управления по делам ГО и ЧС. – Но нужно из них выбирать лучших, которые поедут на соревнования».

Про класс спасателей в Пятой школе ходили легенды. Желающих попасть в него было много. Не все годились по здоровью.

«Я так понимаю, во всей стране такая проблема – не очень здоровые дети сейчас», - сказал Алексей Дмитренок, куратор кадетского класса. Но пятиклассники надеялись, что их примут. «Жду – не дождусь, когда вырасту», - признался Денис Агеев. О профессии спасателя кадеты уже готовились рассказывать – в школе была запланирована встреча с теми, кто бы хотел попасть в их класс. Набор уже начался.

На сцене Национального театра состоялась необычная премьера. Зрители увидели спектакль, который назывался «Некоторые сентиментальные сцены из романа Достоевского «Преступление и наказание». Режиссером выступил Арвид Зеланд, а артисты – студенты курса, которым он руководил в те годы. Журналистов по традиции пригласили на генеральную репетицию.

Почувствовать сердцем и осмыслить страницы романа – такую задачу режиссер поставил перед студентами и зрителями. И пришлось ему и потрудиться, и понервничать: «Потому что маленькие еще. Все бегом, капризничают. Шутят не по делу. Работать надо! А они еще в игрушки играют».

На первый взгляд, студенты собрались на капустник, чтобы пошутить. Кстати, места для зрителей тоже находились на сцене – от этого появлялось чувство сопричастности. Авторы говорят: мы даже не пытались рассказать о романе традиционно. Они надеялись: каждый зритель найдет в постановке что-то свое.

«Он очень теплый, искренний, живой, о людях, - сказал Арвид Зеланд. – Человеческое чувство, переживания – они всем близки. Каждый найдет в этом что-то для себя знакомое, сердечное».

«Декораций здесь минимум, - показывала художник спектакля Ирина Долгова. – Мы хотели сделать «чистую» историю, чтобы ничто не мешало ребятам». В спектакле были заняты два актерских состава. В одном Раскольников был традиционный. В другом – совершенно неожиданный. Это интересно и интригующе, считали авторы.

Таким было 17 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.