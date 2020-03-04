Строители восстанавливают стены сгоревшей поликлиники в Петрозаводске

В Петрозаводске начали восстанавливать стены бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина. Объект культурно-исторического наследия, пострадавший от пожаров много лет назад, отстраивает фирма «Техпромстрой». На строительную площадку уже привезли древесину, из которой будут возводить стены. Причем около двадцати процентов бревен остались от старого здания: закон обязывает при реставрации максимально использовать оригинальный материал.

Представитель фирмы, владеющей большей частью здания, сообщил, что сейчас идут реставрационные работы как раз на исторической части. Из старой древесины взяли ту, что не повреждена пожарами и не изъедена грибком. «Идет экспертиза каждого бревна, каждой конструкции», – отметил наш собеседник.

Самые большие трудности при реставрации возникли с кирпичной частью. Из-за особенностей старого фундамента выявилась угроза обрушения, и потребовалось сделать дополнительный подземный каркас. Сама кладка оказалась сильно повреждена: кирпичи рассыпались в руках, как песок. Примерно треть пришлось заменить новым.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» спросил, почему восстановление исторического объекта в центре города заняло так много времени. Напомним, здание сгорело в 2003 году, когда в нем располагалась детская поликлиника. И очень долго было главной «страшилкой» карельской столицы.

Представитель собственника отметил, что с того момента, как они занимаются этим сооружением, было разработано четыре проекта, причем три получили положительные заключения историко-культурной экспертизы. Однако общественность – и в первую очередь специалисты-архитекторы – отвергали эти проекты.

Дело в том, что собственники хотели сделать к бывшей поликлинике пристройку, чтобы расширить площадь используемых помещений. Кроме того, они намеревались использовать при строительстве современные материалы: сделать деревянную обшивку фасадов, а само здание возвести из бетона. Эти варианты были забракованы архитекторами. Пришлось строить целиком из дерева.

По словам представителя фирмы, власти, тем не менее, пошли им навстречу, разрешив увеличить подвальные помещения. Подземная часть не является объектом охраны, поэтому ее площадь можно расширить.

Собственники подчеркивают, что та часть здания, которая находится выше нулевой отметки, внешне ничем не будет отличаться от оригинала. Это тоже требование закона: при реставрации облик здания восстанавливается с точностью до миллиметра. Внутренняя планировка, однако, спроектирована с учетом современных требований безопасности. Построить объект точно таким, каким он был полвека назад, попросту не позволили бы. Также на крышу уложат современную черепицу.

В здании бывшей детской поликлиники откроют общественно-деловой центр. Возможно, здесь разместятся кафе, офисы. Инвестиции в объект составят порядка 60 миллионов рублей, однако сумма может измениться.

Строители обещают, что здание будет готово уже к сентябрю 2020 года – именно в это время в Карелии собираются отмечать столетний юбилей. Однако внутреннюю отделку к этому сроку сделать не успеют. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируют к концу года.