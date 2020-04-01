Сотрудники банка пожаловались на работу в офисе во время карантина

1 апреля в Карелии введен режим полной самоизоляции. Власти надеются, что это поможет остановить распространение коронавируса (в республике зафиксирован один подтвержденный случай заражения и три условно-положительных результата). Однако запрет на перемещение не касается людей, которым надо ходить на работу. И таких довольно много. Например, каждое утро из дома будут выходить сотрудники колл-центра «Россельхозбанка». Они трудятся в помещении, где одновременно находятся сто человек, и у них нет никаких средств защиты, кроме нескольких банок антисептика на весь офис.

Как гласит указ президента Владимира Путина, в период «карантинных каникул» не прекращают работу органы власти, СМИ, больницы и аптеки, продуктовые магазины. Также продолжают трудиться организации, выполняющих неотложные работы. Отдельный пункт указа – «непрерывно действующие организации». Трактовать данный термин можно весьма широко. Согласно Трудовому кодексу, это касается работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям, а также работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения.

В Роструде рассудили, что под это определение подпадает и банковская сфера, и разослали по регионам соответствующие рекомендации. Последствия весьма интересные. Так, в Петрозаводске сотни людей ежедневно приходят в колл-центр «Россельхозбанка», чтобы, например, обзванивать граждан с предложениями о кредитах. Это как раз та самая работа, без которой никак не обойтись даже в период эпидемии.

– Мы не ведем расчетных операций. Один отдел занимается взысканием: мы обзваниваем должников, чтобы они вернули средства в нужный период. Другое подразделение занимается телемаркетингом, то есть мы звоним и говорим: «Для вас рассчитан кредит», – рассказывает одна из работниц.

Сотрудники колл-центра сами обратились в редакцию портала «Петрозаводск говорит». Они попросту боятся за свое здоровье. В период пандемии, когда гражданам запрещают лишний раз выйти из дома, эти люди каждое утро собираются в офисе. По словам наших собеседниц, всего там трудится около трехсот человек, а на их этаже – около сотни.

Никаких мер защиты людям не предоставляют.

– Мы спрашиваем начальство про маски. Они говорят, что масок заказано пять тысяч, но их до сих пор нет. Мы сидим в метре друг от друга. На весь этаж стоят три антисептика. Температуру никто не измеряет.

Не прийти на работу, по их словам, люди не могут.

– Отдел кадров и службу безопасности отпустили домой, предоставив оплачиваемые выходные. На остальных это не распространяется. Например, если нужно остаться с ребенком (садики и школы-то закрыты!), эти дни не оплачивают.

Как утверждают недовольные работники, еще с конца прошлой недели они жаловались в Роструд, Трудовую инспекцию, Минздрав Карелии, Роспотребнадзор, а также писали главе Карелии Артуру Парфенчикову. Результат нулевой.

– Нас гоняют из инстанции в инстанцию, – говорят женщины.

На дверях бизнес-центра висит объявление: «Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции деловой центр «Альянс» приостанавливает свою деятельность в период с 28 марта по 5 апреля». Однако парковка вся заставлена машинами, как в обычный будний день. К месту, отведенному для курения, постоянно ходят люди. Охранник на первом этаже, заступивший на пост в 10 часов утра, сообщил, что к моменту визита журналиста (это было где-то 11:30) он зарегистрировал более тридцати работников.

На втором этаже, где находится вход в колл-центр, весьма многолюдно. Открыто кафе, ежеминутно снуют работники. Маска только у работницы буфета. На входе в офис – еще одна вахта с охранником. Не обращая внимания на постороннего, он громко говорит по телефону.

– Вся страна так сейчас живет. Мы же не дети, елки-палки, – объяснял он своему собеседнику текущую ситуацию.

Корреспондент портала «Петрозаводск говорит» попросил вызвать человека, который сейчас руководит работой офиса. Пока тот шел к проходной, повелитель турникета успел прочитать журналисту целую лекцию.

– Вы внизу читали? Нельзя сюда заходить. Ну зачем вы зашли сюда? – вопрошал мужчина. – Сюда только по пропускам либо по удостоверениям личности!

Беседа с руководителем ничего не дала: он просто сообщил электронный адрес пресс-службы «Россельхозбанка», по которому журналисты могут направлять любые вопросы. Портал «Петрозаводск говорит» направил запрос, на который в тот же день был дан подробный ответ.

«Контакт-центр Россельхозбанка работает в соответствии с указом президента России, который предписывает продолжить работу организациям, поддерживающим нормальные жизненные условия населения. Россельхозбанк выполняет социально значимую функцию: обеспечивает доступность финансовых услуг для всех категорий граждан. Социально значимая функция состоит в консультировании клиентов по вопросам оказания помощи или переносу платежей в связи с потерей клиентами дохода или заболеванием коронавирусной инфекцией.

В Контакт- центре Банка соблюдаются все необходимые меры для профилактики развития коронавирусной инфекции. Обеспечена необходимая удаленность сотрудников друг от друга, а рабочие места отделены перегородками. Все подразделения Контактного центра обеспечены антисептиками. На этажах установлены аппараты «Дезар» для дополнительного обеззараживания воздуха. Каждые два часа проводится влажная уборка обеззараживающими средствами. Банк дополнительно заказал индивидуальные средства защиты. Они поступят в банк ориентировочно 2 апреля.

В настоящее время организована доставка сотрудников на работу и с работы домой на такси за счет Банка. Все сотрудники были проинформированы об этом общей рассылкой.

Кроме того, в соответствии с распоряжением главы Карелии, всем сотрудникам, которые сообщают о невозможности обеспечить присмотр за детьми дошкольного возраста, Банк предоставляет нерабочий день. Все рабочие смены, приходящиеся на период самоизоляции, перенесены на поздний период. Это сделано таким образом, чтобы у данных сотрудников не снижался средний доход», – сообщили в пресс-службе банка.

В Трудовой инспекции Карелии нам со ссылкой на рекомендации Роструда сообщили, что банки действительно имеют право работать в карантин. Получается, желание работников сидеть дома незаконно. Непонятно, однако, почему в таком случае некоторые подразделения все же отправили в отпуск. Но самое главное и самое интересное: как работа в огромном офисе, пусть даже его моют каждые два часа, согласуется с принимаемыми государством мерами по борьбе с коронавирусом?

Только вдумайтесь: российские и карельские власти всеми силами пытаются сократить количество контактов людей друг с другом. Государство по сути залезло в карман предпринимателей, подарив работникам неделю оплачиваемого отпуска за счет работодателей. Кафе и кинотеатры закрыты. Губернатор сражается с торговыми центрами, а ГИБДД отлавливает маршрутчиков, которые тайком возят пассажиров. Журналистов не пускают в здания судов, а сами суды сносят из графика все заседания, кроме экстренных. Правительство проводит дистанционные брифинги, чтобы люди лишний раз не сидели рядом в одном кабинете. Детские сады под замком, школьники и студенты – на дистанционном обучении.

И в это же время десятки и сотни работников контакт-центра на улице Зайцева каждое утро набиваются в офис, чтобы обзванивать клиентов с предложениями кредитов. А потом дружно расходятся по домам, попутно закупаясь в продуктовых магазинах.

Где логика? Получается, в маршрутке заразиться можно, а в офисе – нельзя, потому что там стоит дезинфектор? Так его и в маршрутке поставить несложно. Зачем вообще тогда эта самоизоляция?

К сожалению, это далеко не единственный пример отсутствия логики в кампании, развернутой против коронавируса. На парковке возле «Ленты» в центре Петрозаводска еще 31 марта стояли десятки машин. В церквях проводятся богослужения, на которые каждое утро, прямо нарушая распоряжение Парфенчикова, идут прихожане. Законопослушные граждане, которым приходится работать, в отсутствие «опасного» общественного транспорта тратят огромные деньги на «безопасное» такси, как будто в нем невозможно ничем заразиться.

Примеров масса. Из недавнего: зачем в Карелии ограничили время продажи спиртного? Неужели не ясно, что это повысит концентрацию покупателей в алкомаркетах, а следовательно, риск передачи инфекции лишь увеличится?..

Если градус разумности предпринимаемых против коронавируса мер не вырастет, сложно вообразить, что мы сможем победить эпидемию. А вот крах экономики не просто на носу – он уже начался. Например, рекламодатели, за счет которых живут неправительственные СМИ, в последнюю неделю просто исчезли. В этом контексте сотрудникам колл-центра «Россельхозбанка» можно позавидовать. По крайней мере, они не останутся без зарплаты, в отличие от сотен и тысяч работников иных предприятий и даже целых отраслей экономики.