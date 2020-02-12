«Ростелеком» назвал топ услуг связи и открыл офис для бизнес-клиентов

7 февраля Карельский филиал ПАО «Ростелеком» открыл новый современный офис обслуживания для малого и среднего бизнеса на ул. Горького, 4. Здесь специалисты компании будут знакомить клиентов с самыми актуальными решениями в области телекоммуникаций. Многие из них благодаря сотрудничеству с «Ростелекомом» уже перешли с медных линий связи на оптику. Так, в 2019 году еще почти 140 бизнес-клиентов начали пользоваться высокоскоростным интернетом. Теперь его возможности позволяют компаниям подключать любые современные телеком-услуги.

Как рассказала на открытии офиса Светлана Вотинцева, руководитель отдела малого и среднего бизнеса Карельского филиала, модернизация, которую в филиале проводили в течение прошлого года, позволила не только улучшить качество существующих предложений, но и добавить новые сервисы. Среди них три топовые услуги, которые уже пользуются большим спросом среди карельских предпринимателей.

«Прежде всего, это «Виртуальная АТС». Принцип ее работы позволяет прямо в интернет - пространстве развернуть корпоративную телефонную сеть или полноценный call-центр буквально за один день и обеспечить связью любое количество сотрудников, даже находящихся в разных зданиях и даже в разных городах".

По словам Светланы Вотинцевой, все настраивается в личном кабинете настолько просто, что для этого даже не надо приглашать специалиста. Внутри такой сети доступна короткая нумерация, а при выборе «Ростелекома» как мобильного оператора все звонки внутри сети будут бесплатными, что очень выгодно. Среди других полезных опций – запись звонков и хранение информации на облачной платформе, что дает возможность контролировать разговоры сотрудников с клиентами, выявлять и исправлять недочеты, решать конфликтные ситуации. Фиксируются и пропущенные звонки, что позволяет их увидеть и отработать, не потеряв ни одного клиента.

«Видеонаблюдение для бизнеса» также предлагает много интересных опций. Путем простых манипуляций теперь легко настроить поток видеоинформации таким образом, чтобы посчитать, например, сколько клиентов подходит к конкретной кассе, скрыть от записи зону, где сотрудники переодеваются, или, загрузив изображение вора, получить мгновенное уведомление, если он придет снова. Многим клиентам нравится, что пишется не только видео, но и звук – это иногда тоже важно. Качество картинки идеальное даже в ночном режиме, есть масса возможностей для сбора и анализа информации, а просмотр можно вывести на любое мобильное устройство с доступом через интернет из любой точки земного шара.

Третьей популярной услугой является «Wi-Fi для бизнеса». Российское законодательство сейчас предъявляет очень серьезные требования к законности использования Wi-Fi юридическими лицами. Оборудование должно иметь все необходимые лицензии и сертификаты и соответствовать всем нормам безопасности, чтобы исключить возможность использования сети неустановленными лицами. Оборудование «Ростелекома» полностью соответствует всем требованиям и не допускает попадание в сеть анонимов: каждый пользователь проходит обязательную идентификацию и регистрацию в сети. При этом легко разделить настройки доступа для клиентов и собственных сотрудников. Вторым не придется постоянно регистрироваться, чтобы зайти в сеть (картинка). На стартовых страничках клиенты уже размещают свою рекламу, меню, акции и другую информацию. Есть в пакете «Wi-Fi для бизнеса» и такая интересная опция как Wi-Fi-радар – тема пока еще относительно новая для нашего бизнеса. Установив его в общественном месте, можно получить MAC-адреса мобильных устройств проходящих мимо людей. Это не персональные данные, ими можно пользоваться. Создав базу таких адресов, владелец бизнеса может настроить рассылку приглашений или проинформировать об акциях и скидках тех, кто окажется рядом с его офисом, кафе или магазином.

В новом офисе «Ростелекома» все эти чудеса техники теперь можно не только увидеть, но и протестировать, посчитать финансовую выгоду от их использования, узнать, как все настроить под индивидуальные задачи. Сотрудники компании помогут подобрать оптимальный пакет услуг связи для каждого конкретного бизнеса.

Режим работы офиса: понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00, тел.: +7 (8142) 44-51-51