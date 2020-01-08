Портал «Петрозаводск говорит» объявляет новый семейный конкурс

Портал «Петрозаводск говорит» объявляет новый конкурс «Связь поколений». Конкурс по-настоящему семейный, который показывает, какие у нас в Карелии дружные семьи, как мы любим друг друга и хотим, чтобы наши родные жили как можно дольше.

На конкурс принимаются фотоснимки, на которых запечатлены несколько поколений вашей семьи (не меньше четырех). Жизнь настолько насыщена разными событиями, что порой мы просто забываем фотографироваться на память, а это очень важно.

Делайте снимки и присылайте их нам. Фото самых ярких участников и победителя будут публиковаться в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Победитель получит приз – семейную фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.

Пятерка финалистов будет определяться читательским голосованием, а победителя из числа лидеров выберет редакция.

Присылайте ваши фотографии на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Связь поколений». Необходимо, чтобы снимки были хорошего качества.

Не забывайте указывать свои имя и фамилию и подписывать, кто на фото, а также рассказать в письме пару слов о вашей семье.

Участники конкурса должны состоять в нашей группе в сети «ВКонтакте».