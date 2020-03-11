Портал «Петрозаводск говорит» объявляет новый конкурс «Я и любимец». На конкурс принимаются фотоснимки, на которых запечатлены домашние любимцы вместе с хозяином. Это могут быть не только кошки и собаки, но и любые другие животные, которые живут у вас дома. Питомцев на фото может быть больше, чем один, а хозяин должен присутствовать обязательно.

Еще одно важное условие – фотография должна вызывать улыбку. Не присылайте постановочные снимки, придумайте что-то интересное, веселое, прикольное. Именно такой кадр станет победителем.

Фото самых ярких участников и победителя будут публиковаться в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Победитель получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка – на выбор).

Условия такие же, как у нас обычно. Пятерка финалистов будет определяться читательским голосованием (дата будет объявлена позднее), а победителя из числа лидеров выберет редакция.

Присылайте ваши фотографии на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Я и любимец». Необходимо, чтобы снимки были хорошего качества.

Не забывайте указывать свои имя и фамилию и подписывать, кто на фото, а также рассказать в письме пару слов о любимце.

Участники конкурса должны состоять в нашей группе в сети «ВКонтакте».