Поговорили с предпринимателем – мамой пятерых детей о самоизоляции

«Я воспитываю пятерых детей, но многодетной мамой не считаюсь», – рассказала мне жительница Олонца Валентина Пегова. С этого места захотелось узнать поподробнее, и я предложила Валентине стать участницей проекта «Пусть мама услышит». Других вариантов, кроме как общаться дистанционно, у нас и раньше не было. Петрозаводск и Олонец разделяет расстояние около 150 километров. Хорошо, что до пандемии успели изобрести мессенджеры.

ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА-ДОЧКА

– Как такое может быть, что мама пятерых детей не многодетная?

– Своих детей у меня трое – три сына. Когда средний, Паша, поступил учиться в Петрозаводское президентское кадетское училище, оказался на полном государственном обеспечении и перестал быть моим иждивенцем. Для государства автоматически перестал быть и моим ребенком, и статуса многодетной я лишилась. Еще двое детей, которые с нами живут, – это моя племянница Даша и сын мужа от первого брака Артем. Они тоже как бы не считаются членами моей семьи.

– Для племянницы вы мама?

– У Даши есть мама. Она живет в другом городе, они общаются, но моя сестра лишена родительских прав. Для Олонецкого района это в свое время была громкая история, не хочется акцентировать на ней внимание. Даша стала у нас жить еще до этих событий.

Конечно, мне всегда хотелось стать мамой девочки. Но оказалось, что представляешь в голове одну картинку, а в жизни оказывается совсем другая. Я привыкла, что рядом всегда парни. И когда у нас появилась Даша, выяснилось, что я к этому не совсем готова. С девочками все не так, как с мальчиками. А тут девочка уже не маленькая, а сформировавшаяся личность.

– Как думаете, Даше комфортно среди мальчишек?

– По-моему, парни хорошо ее приняли. Но любой ребенок хочет быть рядом с мамой, какие бы чудесные условия для него не создали. Сложности бывают и у меня самой. Перед оформлением опекунства я проходила школу приемных родителей, но все равно возникают ситуации, в которых я не уверена, что знаю, как правильно себя вести. Узнаю в племяннице черты сестры, и хочется уберечь ее от возможных ошибок, но не понятно, как это сделать и можно ли вообще.

– С сыном мужа от первого брака легче было найти общий язык?

– Даже не могу вспомнить момент, когда Артем окончательно переехал к нам. Он поначалу жил с мамой, а у нас просто проводил время. Иногда задерживался, ночевал, а потом остался окончательно. Ему здесь было весело, он у мамы один, а у нас всегда толпа детей. И с моим старшим сыном Ефимом они прекрасно ладят, они практически одного возраста. Сейчас Ефим приехал из Выборга, где он учится, вот с мотоциклами вместе возятся.

Не буду говорить, что в наших отношениях все было идеально. Но я всегда относилась к Артему как к ребенку своего любимого человека. Легче мне было в том плане, что процесс выстраивания отношений был постепенный.

«УМИРАЮ ОТ КОРОНАВИРУСА»

– Как вам в самоизоляции? Говорят, вынужденное сидение дома провоцирует конфликты. Вы с этим столкнулись?

– Еще как столкнулась. Особенно тяжело было в самом начале, когда закрыли все наши предприятия и сказали, что нужно сидеть дома. Мы с мужем оба предприниматели. У меня магазин посуды и хозтоваров. И от мысли, что все, что мы в течение жизни строили постепенно, по кирпичику, вкладывая туда все деньги, теперь рухнет, я чуть не слегла.

Я неделю не могла прийти в себя. Поднялась температура и не спадала три дня. Придумала себе, что умираю от коронавируса. Но сейчас понимаю, что это был сильнейший стресс. Не могла взять в толк, как мы теперь будем платить налоги, кормить детей, мне было так страшно, что я не знала, куда деться от этих мыслей.

Приехала врач, успокоила. Мне удалось задвинуть «коробочку с мозгами» на место и принять ситуацию. Но это было не сразу. Детям досталось. Большинство из них – подростки, они рвались гулять, и стоило огромных усилий объяснить им, что сейчас этого делать нельзя.

– Сейчас много говорят о поддержке бизнеса. Вы ощущаете эту поддержку?

– Нет. Ни одна из предложенных на сегодняшний день мер поддержки на деле не работает. Я считаю, единственной реальной помощью было бы освобождение от уплаты налогов за весь период пандемии. Именно освобождение, а не отсрочка. Ведь что такое отсрочка?

Вот, например, есть у вас кредит. Вы сейчас сидите без денег, и вам говорят про отсрочку. Вы его сегодня не заплатите, завтра не заплатите, зато потом вам нужно будет заплатить сразу за три месяца. А с чего, если вы все это время были лишены источника дохода?

Или еще предлагают брать льготный кредит на выплату зарплаты. У нас нет ни денег, ни доходов. И мы еще должны взять на себя кредит, без какой-либо гарантии, что мы его выплатим?

До пандемии я искренне считала себя патриотом. А сейчас ни в чем не уверена. Сложно понять, как нам и другим людям в этой ситуации выживать, и страшно от того, что мы ничем не обеспечены со стороны государства.

– Вы больше боитесь вируса или последствий для экономики?

– Если бы меня об этом спросили три недели назад, то я бы ответила, что больше боюсь коронавируса. Но сейчас уже невозможно не думать об экономических последствиях пандемии. И не только о них, думаю, что будут еще психологические последствия. Мне кажется, вольно или невольно власти оказывают большое давление на людей, и оно не может не отразиться на нашем здоровье. Ситуация не улучшается, а народ уже устал. Если наше здоровье не подорвет коронавирус, то это сделают стресс, постоянный страх, отсутствие свежего воздуха.

СПОРТСМЕНКА, АКТРИСА И СОБАЧНИЦА

– Как у ваших школьников и студентов проходит дистанционное обучение?

– Дома четыре ученика. Взрослые дети сами справляются, у них все хорошо с учебой, и я за них не переживаю. Сложности возникают только с младшим сыном, его нужно контролировать. Но мне кажется, что детей перегружают. Я считаю, такой формат приемлем для основных дисциплин, без которых не обойтись.

– Время меняется у нас на глазах. Какие советы на будущее вы будете давать своим детям? Коронавирус как-то изменил вашу точку зрения по этому вопросу?

– Мне кажется, эта пандемия уже изменила нас всех. Мы жили, как по накатанной, а сейчас многое пришлось переосмыслить. Я надеюсь, что дети поняли, как важно друг о друге заботиться, ценить, что имеешь, думать не только о себе. Мы несем большую ответственность друг за друга. Хочется верить, что это испытание нас сплотило.

– Что для вас сейчас отдушина, может быть, какие-то увлечения?

– Люблю цветы. Дома выращиваю и немножко – на участке. Когда-то мы с мужем были очень активными участниками всех спортивных мероприятий в школе и районе. Даже на республиканском конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» заняли 2-е место. Я не особо спортивная, меня больше привлекал азарт и возможность что-то придумать – кричалку, сценку, костюмы. А наш папа, конечно, борец до последней капли крови.

Однажды мы с ним участвовали в «Гонке на Олонке» и были единственными участниками в своей подгруппе плавсредства, то есть получили бы 1-е место в любом случае. Так нет, нам надо было обязательно догнать ближайшую группу байдарок, и к финишу мы приплыли с мозолями на руках. Сейчас мы большие счастливцы, что у нас появилась собака. Теперь она у нас общее семейное хобби.

– Вы с младшим сыном Елисеем снимались в фильме «Счастье в конверте», наш портал рассказывал об этих съемках в Олонце. Фильм уже вышел на экраны. Вы ходили его смотреть? Видели себя?

– Да, это непередаваемые ощущения. Всех, кто принимал участие в съемках из Олонца, пригласили на презентацию фильма. Елисей играл роль одноклассника главного героя, а я была прохожей. Сын стал участником одной из важных сцен. Когда нужно было снимать эту сцену в последний раз, он устал и замерз, пришлось уговаривать. И действительно, оказалось, что сцена того стоила, это было важно.

– Что вы сделаете первым делом, когда закончится самоизоляция?

– С удовольствием побегу на работу!

БЛИЦ

Ваш идеальный день…

Любой, в котором нет плохих новостей.

В чем вам нет равных?

В любви к своим близким, в способности прийти на помощь.

Вы верите в гороскопы?

Отчасти. Нахожу похожие качества у людей с одним и тем же знаком зодиака.

Три вещи, которые всегда с вами.

Сумочка, паспорт, ключи.

Лучший фильм в истории человечества…

Советское кино.

Где лучше проводить лето?

Там, где ты еще не был.

Если конец света наступит завтра, сегодня вы…

Проведу его в кругу семьи.

«Пусть мама услышит» – авторский проект журналиста Валентины Платоновой, мамы двоих детей, призывает к диалогу женщин-матерей. Это возможность высказать свою точку зрения на воспитание, поговорить о взаимоотношениях мамы и ребенка, ваших идеях, проблемах, общих радостях и горестях и о том, как можно сделать жизнь детей и родителей счастливее.

Если вы хотите стать участницей проекта или у вас есть интересные знакомые, пишите нам по адресу: ptzgovorit.interesno@yandex.ru с пометкой «Пусть мама услышит».

Валентина Платонова