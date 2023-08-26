Петрозаводчанин построил детям футбольную площадку на свои средства

Во дворе дома №31 по улице Пархоменко ровно двадцать лет назад появилась футбольная площадка. Знаете, что в этой новости было самое поразительное? Что она появилась безо всякого участия властей или политических партий – силами одних жильцов. Грязь, лужи, строительный мусор – вот что обычно остается в наследство от строителей в новых микрорайонах. Так было и на этот раз. Но среди жильцов этого дома нашелся добрый человек, который на свои собственные средства построил детскую площадку, где можно было играть в футбол. И не только!

Еще раз подчеркнем: этот сознательный спонсор не принадлежал ни к какой партии и не преследовал никаких политических целей. Он просто сделал подарок для двора, где жил сам. Звали его Олег Беляев, журналистам он рассказал: «У нас до шестидесяти детей со всего района теперь здесь собирается. Это стало как бы местом паломничества. При том, здесь все проходит мирно, дружно. Играет тут по нескольку команд. Просто сидят, отдыхают ребята. Возможно, свидания здесь назначают».

Раньше дети целыми днями сидели в подъездах. А с тех пор, когда появилась обустроенная площадка, не уходили с нее даже во время дождя. Юным футболистам была куплена форма. Тогда стали проводить футбольный турнир среди дворовых команд Перевалки. Для победителя был предусмотрен кубок и денежный приз в размере трех тысяч рублей. «Хотелось бы, чтобы такой пример меценатов стал заразителен, чтобы такие площадки появились в каждом районе. И не одна! Тогда наши дети, действительно, будут заниматься спортом, а не преступления или правонарушения совершать». Жильцы дома пригласили команды Центра, Голиковки, Древлянки принять участие в футбольном турнире дворовых команд, который собирались провести в сентябре.

Особенно приятной эта новость выглядела на фоне того, что спортивные площадки во дворах правдами и неправдами пытались застроить гаражами и домами, лишая детей возможности двигаться.

В Петрозаводске летом 2003 года проходили гастроли театров из Каяни и Оулу (Финляндия). Вниманию публики были предложены три спектакля на финском языке. Это был не первый раз, когда артисты из Финляндии работали в Национальном театре Петрозаводска.

26 и 27 августа на малой сцене театра актер Юка Хяккянен сыграл два моноспектакля, один из них – музыкальный. В нем прозвучали песни русских, французских, итальянских, американских и финских композиторов. В поэтическом спектакле он прочел на финском языке стихи немецкого режиссера и драматурга Бертольда Брехта, русских поэтов Валерия Брюсова и Сергея Есенина. На пресс-конференции для журналистов он читал по-русски «До свиданья, друг мой, до свиданья» - последнее стихотворение Есенина, написанное, по свидетельству друзей, его кровью.

С именем Есенина был связан и спектакль «Айседора», это был совместный проект центра танца и городского театра Оулу. «В настоящее время искусство танца в Финляндии на подъеме. У него своя особая публика», - сказала Лиза Тойвонен, режиссер из Оулу. Постановка рассказывала о судьбе знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, которая открыла новые возможности в хореографии и пластике, о ее трагической жизни и любви к знаменитому русскому поэту. Этот спектакль зрители смогли посмотреть на большой сцене Национального театра.

Таким было 26 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.