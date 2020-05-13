Один из фигурантов «дела Кайдалова» умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался гендиректор строительной фирмы «СК Петроград» Сергей Фурсов, проходивший по уголовному делу бывшего главы Минтранса республики Алексея Кайдалова, сообщает «Столица на Онего» со ссылкой на правоохранительные органы Карелии. Причина смерти – сердечный приступ. Сергею Фурсову в январе исполнилось 39 лет.

Как пишет издание, на результатах расследования «дела Кайдалова» случившееся не должно сказаться. Следствие располагает видеозаписью показаний Сергея Фурсова, где он сообщает о даче взятки. Кроме того, во время обыска в кармане дубленки Алексея Кайдалова были обнаружены почти 300 тысяч рублей, которые оперативники специальной краской заранее пометили словом «взятка».

Напомним, Алексей Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на улице Мерецкова в Петрозаводске. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». В том же торговом центре были задержаны заместитель директора аэропорта и взяткодатель, учредитель и гендиректор питерской фирмы «СК Петроград» Сергей Фурсов. Видеозапись силового задержания опубликована здесь.

По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года Волчек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получил от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на работы по строительству объекта на территории аэропорта, приемку и оплату работ. 8 февраля Кайдалов и Волчек были арестованы Петрозаводским городским судом на два месяца.