На фестивале «Воздух Карелии» работает отдел ЗАГС

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) работает отдел ЗАГС. 10 пар решили не просто пожить в палатках и послушать музыку, но и пожениться. Эта акция стала очень популярной, Анна и Александр Морозовы едва успели подать заявку и стали десятыми новобрачными на фестивале.

- Мы впервые на фестивале «Воздух Карелии». В этом году летом планировали свадьбу, а когда узнали, что здесь будет выездная регистрация, то сразу решили пожениться на Воздухе. Мы здесь уже заселились в палаточный лагерь, здесь же будем и отмечать. Все 4 дня пробудем на фестивале,

- рассказала невеста Анна.

Всем молодоженам подарили символ «Воздуха Карелии» - мягкие игрушки в виде жениха и невесты с фатой. А кольца подавали не на блюде, а на фигуре "коза", которую все любители рока делают из двух пальцев.

Глава Карелии посетил фестиваль. Уже зажег свечу памяти в честь 80-летия Победы. Впереди церемония награждения финалистов конкурса «Россия - это мы», а также молодоженов.

А в эти минуты поет группа «Пилот». Сотни поклонников собрались на главной сцене фестиваля. © «Петрозаводск говорит»