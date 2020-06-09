На берегу Онежского озера обнаружена гигантская незаконная свалка

Зеленая зона у воды на пересечении улиц Антонова и Онежской флотилии пользуется большой популярностью у жителей Ключевой. Этой весной люди пришли отдыхать к озеру и обнаружили, что территория просто завалена строительным мусором и отходами камнеобработки. "Дежурный по городу" побывал на месте и даже нашел пару зацепок для природоохранных органов. Вопрос лишь в том, будут ли они искать негодяев, устроивших свалку на берегу озера, из которого мы пьем?

Если вы столкнулись с жилищно-коммунальным беспределом или равнодушием чиновников, устали жить среди мусора и ездить по убитым дорогам – пишите в группу телеканала «Ника Плюс» в социальной сети «ВКонтакте». Приедем. Снимем. Покажем.

