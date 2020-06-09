09 июня 2020, 10:39
Общество

На севере Карелии жители смогут лечить зубы в мобильной стоматологии

Первый рейс мобильного стоматологического кабинета запланирован в Ругозеро

Передвижная техника поступила в Межрайонную больницу №1 Костомукши. В автобусе есть компьютерное оборудование, светильники, стоматологическая установка и кресло, отсек стерилизации инструментов. Также оборудована санитарная комната, работает кондиционер и система обеззараживания воздуха. Есть рентген и радиовизиограф, сообщает пресс-служба правительства Карелии. Первый рейс мобильного стоматологического кабинета запланирован на 17 июня в Ругозеро.

По словам заведующей стоматологическим отделением Межрайонной больницы №1 Надежды Конновой, автобус хорошо утеплен, в нем можно комфортно работать до минус 40 градусов.

«Мы сможем проводить не только плановые осмотры и терапевтическое лечение, например, кариеса или пульпита, но и хирургические манипуляции», 

- сказала Коннова.

Как сообщает пресс-служба правительства, во многих населенных пунктах Муезерского района отсутствует стоматологическая помощь или кабинет есть, но нет специалиста.

Власти республики планируют приобрести аналогичную установку для обслуживания жителей южных районов Карелии.

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Метки: 
Муезерский район
новости Карелии
здравоохранение
стоматологическая помощь