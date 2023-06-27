Легендарный музей обзавелся экспозиционной площадкой в Петрозаводске

На площади Кирова ровно двадцать лет назад была торжественно открыт визит-центр всемирно известного музея-заповедника «Кижи». По словам директора музея Эльвиры Аверьяновой, ее коллектив ждал этого события 28 лет. Именно столько официально существовал на тот момент сам музей-заповедник, как учреждение.

На открытии визит-центра собрались строители, ремонтировавшие здания, министры и чиновники, а также сами сотрудники музея. Эльвира Александровна волновалась в присутствии стольких гостей. Вместе с ней торжественно перерезал красную ленточку Глава республики Сергей Катанандов. Он пообещал, что музею-заповеднику будет передано еще одно здание, которое находилось рядом – а именно старые ремесленные мастерские (они открылись к 2012 году – прим.ред.), где намеревались разместить реставрационные мастерские, а также еще один выставочный зал.

«Безусловно музей «Кижи» — это наше сокровище, - говорил на презентации Сергей Катанандов. – Это то, что является достоянием не только петрозаводчан, и даже жителей России – это мировая сокровищница. Отрадно, что теперь у нас появилась еще и резиденция».

В самом визит-центре уже разместилась первая выставка икон. Прямо в этом же зале наградили всех, кто принимал участие в реконструкции здания.

В Губернаторском саду, который ко Дню города должен был предстать перед горожанами в своем историческом виде, заканчивались последние подготовительные мероприятия. Также там открылся памятник первому губернатору Олонецкой губернии Гавриле Державину.

Полтора месяца понадобилось работникам литейного производства завода «Петрозаводскмаш», чтобы превратить задумку скульптора Вальтера Сойни в реальность.

«Так получилось, что мне пришлось все делать на этом заводе, который не предназначен для художественного литья, и потребовались буквально героические усилия – и заводских рабочих, и мои, чтобы эта работа была выполнена»,

- рассказал Вальтер Сойни.

Для скульптора это стало первой возможностью попробовать себя в классическом стиле (он, например, автор абстрактной фигурки Петуха на Кукковке). Чтобы добиться портретного сходства с оригиналом, он изучил не один портрет Гаврилы Державина. Причем, ему хотелось отразить, что перед нами не только политический деятель, но настоящий поэт. И сегодня мы точно можем сказать, что Вальтеру Сойни это удалось в полной мере.

И вот – работа была завершена. Скульптуру установили в центре Губернаторского сада на постаменте из камня. Общая высота монумента составила 4,5 метра. На ее изготовление администрация города выделила полтора миллиона рублей. Жителям города нравилось, как преображается парк. Они обещали, что это будет их любимым местом отдыха. Открывать скульптуру торжественно было решено в субботу, в разгар юбилейных торжеств Дня города.

Таким было 27 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.