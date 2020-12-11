Инвалидам и многодетным выдают участки в труднодоступной местности

Петрозаводчанин Максим Аверкиев всю жизнь отработал строителем, давно мечтал о своем доме и копил деньги на участок. Но собрать нужную сумму не успел — получил производственную травму и стал инвалидом. А в реабилитационном центре узнал, что может претендовать на бесплатную землю. Так он стал «счастливым» обладателем участка на Глиняном проезде — заболоченной окраине СКЗ. Конечно, от добра добра не ищут, но жить там невозможно. Потому что название «Глиняный проезд» соответствует действительности лишь наполовину. Глины там много. А проезда нет.

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