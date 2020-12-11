Новое госучреждение создано в Карелии

В Карелии появилось очередное государственное учреждение ГКУ РК «Карелприрода». 11 декабря на заседании парламентского комитета депутаты пытались выяснить у его директора Ивана Новикова, зачем было создавать еще одну структуру, и в какую сумму оно обойдется налогоплательщикам.

Как объяснил Новиков, новое казенное учреждение создано для того, «чтобы не раздувать штат государственных служащих». Хитрость в том, что формально 24 сотрудника, которые трудятся в ГКУ РК «Карелприрода», не являются государственными служащими, но зарплату получают за счет республиканского бюджета. Получается, что вроде бы штат чиновников у нас остался прежним, но фактически с помощью подобных учреждений его без проблем можно раздувать до бесконечности.

Налогоплательщикам работа нового учреждения обойдется в 29,2 миллиона рублей в год.

Главное направление нашей работы – это контроль за деятельностью регионального оператора. Также мы осуществляем сопровождение надзорной деятельности регионального государственного экологического надзора,

- рассказал Новиков.

По его словам, учреждение займется ведением электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, нормотворчеством в области сбора мусора и материально-техническим обеспечением Минприроды. Но для начала ГКУ РК «Карелприрода» обеспечила себя, приобретя две автомашины и необходимую оргтехнику. Фото sputnik.tj