Снабжающее теплом Карелию предприятие неэффективно использовало деньги

11 декабря на заседании парламентского комитета председатель Контрольно-счетной палаты РК Алексей Дорохов представил депутатам результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 годах государственному предприятию «КарелКоммунЭнерго».

Предприятие занимается теплоснабжением большинства карельских районов и заменило в прошлом году обанкротившееся ООО «Карелэнергоресурс». За полтора года ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» получило из бюджета в виде дополнительного финансирования более 1,261 миллиарда рублей.

В результате проверочных мероприятий было установлено, что 114 миллионов рублей истрачены неэффективно, а 48 миллионов рублей израсходованы нецелевым образом и должны быть возвращены в бюджет Карелии. При этом Дорохов отметил, что фактов хищения денежных средств или использования их в корыстных целях проверяющие не выявили. Все средства субсидий, по его словам, были использованы для организации теплоснабжения.

Какие же нарушения были выявлены? ГУП «КарелКоммунЭнерго» крупные сделки не согласовывало, как того требует закон, с минимуществом, предприятие до сих пор не оформило в собственность или аренду земельные участки под котельными, часть денег пошли на оплату долгов перед организациями, которые не были указаны в заявках на получение бюджетных средств. Одна из существенных претензий к предприятию состояла в том, что приобретенное за 99 миллионов рублей оборудование на протяжении долгого времени бесполезно лежало на складах, хотя «КарелКоммунЭнерго» настаивало на необходимости срочного его приобретения за бюджетный счет.

Мы обращаем внимание на то, что целью субсидии является организация теплоснабжения. Это не цель, купить имущество и сложить его, чтобы оно лежало на складе,

- отметил Дорохов.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов отметил, что согласен с большинством выводов Контрольно-счетной палаты. По его словам, все оборудование, которое было приобретено за счет субсидий, уже установлено и работает. В ближайшее время планируется устранить и другие претензии, которые легли в основу акта проверки. Россыпнов заметил, что воспринимает заключение палаты как помощь в организации более эффективной работы «КарелКоммунЭнерго». Фото plotina.in.ua