Карелии не хватает 144 миллионов на современные мусорные контейнеры

Сегодня, 11 декабря, на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике депутаты вернулись к вопросу о том, как идет в Карелии мусорная реформа.

К сожалению, в республике о раздельном сборе мусора пока предпочитают не вспоминать. Речь идет о том, чтобы установить современные контейнеры хотя бы до 2023 года и организовать сбор мусора во всех населенных пунктах.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов рассказал, что сегодня нужно установить 10,5 тысяч контейнеров по всей республике. На эти цели в 2021 году хотели истратить 144,5 миллиона рублей. Пока денег в бюджете на эти цели вообще нет.

Новый руководитель регионального оператора ООО «Автоспецтранс» Евгений Мошников рассказал, что в 2020 году было куплено 10 единиц спецтехники, на 11 из 16 полигонов установлена система весового контроля, а мусоровозы оснащены системой спутниковой навигации «Глонасс». За счет бюджетных средств было приобретено 752 контейнера, из которых 70 штук недавно были направлены в Питкярантский район.

Мошников рассказал, что из 670 населенных пунктов Карелии сбор отходов осуществляется в 400 городах и поселках, где проживает 90 процентов населения. Уровень собираемости платы за сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) составляет всего 81%. При этом из 15 тысяч зарегистрированных в Карелии юридических лиц договоры на вывоз мусора региональный оператор заключил только с 7 тысячами организациями и индивидуальными предпринимателями.

По словам депутата Евгения Беседного, жители деревни Толвуя Медвежьегорского района пожаловались, что ТКО вообще не вывозят с улицы Рыбацкая. Депутат полтора месяца назад обратился с запросом к региональному оператору, но до сих пор не получил ответа. Мало того, попытки депутата по телефону урегулировать проблему с сотрудниками ООО «Автоспецтранс», ни к чему не привели. При этом люди готовы платить за вывоз мусора, но не готовы оплачивать несуществующую услугу.

Парадоксально, но Евгений Мошников вместо того, чтобы организовать нормальную работу по сбору ТКО, стал оправдывать факт отсутствия самой услуги.

«Если житель говорит, что мне услуга не оказывалась, то возникает логичный вопрос, куда, собственно говоря, он дел свои отходы»,

- сказал Мошников.

Согласно этой логике, можно вообще не собирать отходы, а просто выставлять квитанции. Ведь куда-нибудь граждане в итоге мусор все же денут. Если депутаты получают подобные ответы, то можно только гадать, как разговаривают с гражданами.

Депутат Леонид Лиминчук считает, что реформа в Карелии движется очень медленно.

«Мы видим, что идут определенные танцы с бубнами, у костра уже, дыма стало побольше,… но результата ощутимого на самом деле пока мы еще не чувствуем», - сказал он.