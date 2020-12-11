На улицах Петрозаводска будет много полиции в предстоящие дни

На дорогах карельской столицы в предстоящие дни будет много полиции. Очередной рейд «Контроль трезвости» пройдет 12 и 13 декабря в Петрозаводске.

Водителей ожидают массовые проверки на состояние опьянения. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом виде.

За вождение под мухой предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. За повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность. Сообщить о пьяном водителе в Петрозаводске можно по телефонам дежурной части – 71-59-00, 78-44-44. (фото bel.ru)