11 декабря 2020, 17:03
Жителям Карелии старше 65 предложили оформить больничный
Жители 17 населенных пунктов могут оформить электронный больничный во время самоизоляции
Пожилые жители определенных населенных пунктов Карелии могут оформить больничный с 12 по 25 декабря. Губернатор внес изменения в свое распоряжение, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Оформить электронный больничный во время самоизоляции могут люди старше 65 лет, проживающие в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском и Пряже.
Распоряжение вступает в силу с 11 декабря. (фото tourdom.ru)