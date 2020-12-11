Жителям Карелии старше 65 предложили оформить больничный

Пожилые жители определенных населенных пунктов Карелии могут оформить больничный с 12 по 25 декабря. Губернатор внес изменения в свое распоряжение, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Оформить электронный больничный во время самоизоляции могут люди старше 65 лет, проживающие в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском и Пряже.

Распоряжение вступает в силу с 11 декабря. (фото tourdom.ru)