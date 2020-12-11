Сотрудники мэрии провели рейд по автобусам и троллейбусам

В Петрозаводске состоялся очередной рейд по автобусам и троллейбусам. Его провели сотрудники мэрии вместе с представителями Минтранса РК, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверки прошли на конечной остановке на улице Корабелов и в депо МУП «Городской транспорт». Специалисты проконтролировали, насколько качественно проводится уборка салонов между рейсами, есть ли в наличии санитайзеры для пассажиров, соответствуют ли антисептики рекомендациям.

В итоге проверяющие пришли к выводу, что на муниципальном предприятии создан достаточный запас дезинфицирующих средств. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска