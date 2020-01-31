Эзотерики рассказали, чего ждать в зеркальную дату – 02.02.2020

Уникальное событие ожидает нас второго февраля. Это зеркальная дата 02. 02. 2020, подобной которой не будет несколько ближайших тысячелетий. Эзотерики утверждают, что этот день дает возможность изменить в лучшую сторону не только собственную судьбу, но и судьбу своего рода, и даже всего человечества, сообщает ezotericblog.ru.

По словам доктора философии Ирины Ищенко мы живем в мире сакральной геометрии. В 2020-й жители Земли вошли из коридора затмения, а это значит, что это будет год преображения, перерождения и появления нового сознания.

В самом начале года, 2 февраля, откроется уникальный энергетический портал, или «врата судьбы». Цифра два – героиня данных врат. Согласно пифагорейской системе, это цифра сексуальной энергии и энергии денег. При этом сумма цифр даты равна 8, а число 8 в нумерологии – это символ денег и бесконечности.

В этот день у нас есть возможность улучшить свое материальное благосостояние и в целом судьбу. Для этого рекомендуется провести 2 февраля в кругу успешных людей, а также можно загадывать желания (лучше зафиксировать их на бумаге) и обозначить свои цели и мечты. Любые осознанные действия, направленные на улучшение своей жизни, в этот день пойдут во благо.

