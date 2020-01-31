31 января 2020, 10:51
Звездный час

Эзотерики рассказали, чего ждать в зеркальную дату – 02.02.2020

Предстоящее воскресенье станет уникальным днем по энергетике, подобного не будет еще несколько тысячелетий

Уникальное событие ожидает нас второго февраля. Это зеркальная дата 02. 02. 2020, подобной которой не будет несколько ближайших тысячелетий. Эзотерики утверждают, что этот день дает возможность изменить в лучшую сторону не только собственную судьбу, но и судьбу своего рода, и даже всего человечества, сообщает ezotericblog.ru. 

По словам доктора философии Ирины Ищенко мы живем в мире сакральной геометрии. В 2020-й жители Земли вошли из коридора затмения, а это значит, что это будет год преображения, перерождения и появления нового сознания.

В самом начале года, 2 февраля, откроется уникальный энергетический портал, или «врата судьбы». Цифра два – героиня данных врат. Согласно пифагорейской системе, это цифра сексуальной энергии и энергии денег.  При этом сумма цифр даты равна 8, а число 8 в нумерологии – это символ денег и бесконечности. 

В этот день у нас есть возможность улучшить свое материальное благосостояние и в целом судьбу. Для этого рекомендуется провести 2 февраля в кругу успешных людей, а также можно загадывать желания (лучше зафиксировать их на бумаге) и обозначить свои цели и мечты. Любые осознанные действия, направленные на улучшение своей жизни, в этот день пойдут во благо.
 

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Метки: 
2020 год
02. 02. 2020
космический портал
эзотерика
нумерология
уникальный случай