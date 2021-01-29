29 января 2021, 22:16
Дежурный по городу. Вырубленный сквер и редкая птичка
Городские истории — хорошие и не очень — в нашей традиционной видеорубрике
Сегодня в большом пятничном «Дежурном»:
Перед новым годом на улице Энтузиастов вырубили «Физкультурный сквер». Потому что деревья «угрожали» детскому саду. Однако местные жители не очень-то этому верят.
Наш оператор Евгений Евдокимов встретил на берегу Лососинки редкую птицу оляпку, которая задорно ищет еду в воде, купается и танцует.
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