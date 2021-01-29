Дежурный по городу. Вырубленный сквер и редкая птичка

Сегодня в большом пятничном «Дежурном»:



Перед новым годом на улице Энтузиастов вырубили «Физкультурный сквер». Потому что деревья «угрожали» детскому саду. Однако местные жители не очень-то этому верят.



Наш оператор Евгений Евдокимов встретил на берегу Лососинки редкую птицу оляпку, которая задорно ищет еду в воде, купается и танцует.

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