Едем в Кончезеро за прошлым, настоящим и будущим

Автор: Анна Павлова

2020 год стал поворотным в развитии внутреннего туризма. Миллионы людей начали заново открывать для себя родную страну. В топ самых посещаемых туристами регионов вошла и наша республика. При этом с большим интересом начали путешествовать по Карелии и местные жители. Оказалось, что за красотой, историей и яркими кадрами не надо далеко ехать. Даже рядом с Петрозаводском можно найти массу интересных достопримечательностей.

Одним из таких открытий для многих стало старинное село Кончезеро в Кондопожском районе, которое расположено прямо на пути популярного однодневного туристского маршрута: от первого русского курорта «Марциальные воды» через Кончезеро проходит кратчайшая дорога на водопад Кивач.

При этом даже в Карелии далеко не все знают славную историю этого места. А ведь село на 140 лет старше Петрозаводска и своим расцветом также обязано Петру Первому и появлению здесь одного из петровских заводов.

Фото Ярослава Пекарского



Село Кончезеро известно с 1563 года еще по записям в «Писцовой книге Обонежской пятины». Места здесь удивительные по красоте. Село живописно расположилось на перешейке между одноименным озером и озером Пертозеро. Расстояние до Петрозаводска составляет 50 км, а до Кондопоги всего 25 км. Сейчас в Кончезере проживает примерно 1,5 тысячи человек.

Еще один петровский завод

Расцвет этого поселения относится к восемнадцатому веку, когда по приказу царя Петра I здесь построили завод, на котором сначала плавили медь. Кончезерский медеплавильный завод заработал в 1705-1706 годах на реке Викше, соединявшей два озера. Перешеек шириной примерно 50 метров служил естественной плотиной, которая удерживала воду в Пертозере на 8 метров выше уровня Кончезера. Это создавало необходимый напор воды. Все старые заводы раньше нуждались в таких плотинах, приводивших в движение их механизмы.

Фото Ярослава Пекарского



Завод вошел в систему Олонецких горных заводов. Вокруг завода возникла рабочая слобода, давшая толчок росту всего поселения. Деревянные постройки петровского времени сгорели в 1793 году, но вскоре были восстановлены. Продукцию на заводе всегда выпускали отличного качества.

Сохранились документы той поры, в которых сообщается, что при испытаниях из 14 пушек давали трещину только одна или две. С 1719 года здесь уже по приказу императрицы Екатерины II стали плавить чугун.

В Карелии при Петре было построено 20 металлургических заводов, и только кончезерский работал без перерыва почти два века: с 1707 по 1905 год. Более того, это, возможно, единственный завод, где до наших дней сохранились корпуса еще петровского времени.

Сейчас комплекс является уникальным памятником промышленной архитектуры мирового уровня. Ведь это практически единственный почти полностью сохранившийся комплекс технических сооружений рубежа 18-19 веков, которому удалось пережить эпоху промышленного переворота. Здесь проходит своеобразная граница промышленной истории, которая разделяет производство на время до и после внедрения паровых машин.

В настоящее время комплекс, к огромному сожалению, находится в частных руках и закрыт для посещений. Хочется верить, что ответственные чиновники и неравнодушные граждане не дадут окончательно разрушить это уникальное сооружение славных петровских времен. Ведь из него мог бы получиться замечательный туристический объект, который бы с огромным интересом посещали и взрослые, и дети.

Церковь – центр духовной жизни

Другой популярной достопримечательностью Кончезера является церковь Троицы Живоначальной.

Фото из группы ВК «Храм Святой Троицы в Кончезере»



Церковь была построена горным ведомством в 1865—1866 годах для заводского населения. Она расположена в центре села, недалеко от строений бывшего завода. В советское время церковь была закрыта и постепенно разрушалась. В середине 2000-х годов в селе был образован приход храма Святой Троицы Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви. С 2011 года ведутся работы по восстановлению церкви. Благодаря Фонду попечителей храма Святой Троицы в селе Кончезеро этот памятник архитектуры постепенно восстанавливается и снова становится точкой притяжения для местных жителей, гостей и туристов.

Воздух, вода и… железо

Не менее важный вклад эти земли внесли и в историю русского санаторно - курортного лечения. Еще при Петре I в 1719 году недалеко от Кончезера был открыт первый российский курорт «Марциальные воды».

В середине прошлого века он стал не менее популярной здравницей всесоюзного значения. Кстати, еще в двадцатые годы Б.В. Перфильев, руководитель Бородинской биологической станции, располагавшейся в селе Кончезеро, обратил внимание на возможность использования в лечебных целях грязей озера Габозеро.

Так, железо, которым богаты местные почвы, почти сразу стало служить не только военному делу, но и абсолютно мирному – укреплению здоровья людей и лечению многих заболеваний.

Традиции оздоровления продолжила клиника «Кивач», начавшая свою работу в 1996 году. Теперь клиника «Кивач», уютно расположившаяся на живописном берегу Пертозера, по праву считается центром международного медицинского туризма и известна далеко за пределами нашей республики. Сюда приезжают люди со всех уголков России и из 37 стран мира, включая страны Евросоюза, США, Канаду и даже Австралию.

Чистый воздух, пропитанный ароматом сосен, удивительная по красоте карельская природа и уникальные оздоровительные свойства водных и грязевых источников в сочетании с передовыми медицинскими технологиями позволили создать в окрестностях Кончезера великолепные условия для лечения и профилактики целого ряда заболеваний, а также для качественного и полноценного отдыха после стрессов городской жизни.

В старинном карельском селе сейчас живут рядом история и реалии сегодняшнего дня: петровский завод со старинной церковью и современная оздоровительная клиника, традиционные крестьянские дома и модные коттеджи. А еще здесь живут замечательные люди, которые любят свой край и стараются сохранить его самобытность.

Обязательно сделайте остановку в Кончезере на несколько часов, выходные или пару недель, и вы обязательно найдете что-то важное для себя из славного прошлого этого места, его разностороннего настоящего, а возможно, и высокотехнологичного будущего.