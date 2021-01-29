Охота на волков продолжилась после убийства собаки на севере Карелии

В Костомукшском городском округе под руководством старшего охотинспектора продолжается охота на волков. Как сообщили в пресс-службе Минприроды РК, 23 января один хищник был ликвидирован.

Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в ночь с 28 на 29 января в деревне Вокнаволок волки растерзали собаку. Останки питомца житель деревни обнаружил недалеко от дома.

В Минприроды попросили жителей республики при появлении хищников в населенных пунктах сразу же звонить оперативному дежурному по телефону 8-921-222-05-25. Фото 64parallel.ru