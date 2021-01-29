Волки растерзали собаку в деревне Вокнаволок

В ночь на 29 января волки загрызли собаку в деревне Вокнаволок на севере Карелии. О произошедшем рассказал местный житель в социальной сети. Его слова приводит «64-я параллель онлайн».

«Сегодня ночью с 28 на 29 января около моего дома в Вокнаволоке волки растерзали собаку!»,

- сообщил мужчина, сопроводив слова снимком, на котором запечатлены кровавые брызги на снегу и останки собаки.

Это не первый случай, когда санитары леса нападают на собак в Вокнаволоке. Ранее читатели сообщали изданию, что в ночь на 19 января от клыков матерых погибли несколько собак. В администрации Костомукшского городского округа информацию не подтвердили. А районный инспектор Госохотнадзор Юрий Шпаков говорил, что 12 января в Вокнаволоке была добыта матерая волчица, но свежих обращений о бесчинствах волков не поступало. (фото newtimes.kz, 64parallel.ru)