В деревне Вокнаволок волки загрызли несколько собак

В деревне Вокнаволок, расположенной на территории Костомукшского городского округа, волки загрызли несколько собак, сообщает издание «64 параллель».

Читатели информировали редакцию, что резня произошла в ночь на 19 января. Специалист администрации городского округа Виктор Бозис сведения не подтвердил, но посоветовал обратиться в Госохотнадзор.

Районный инспектор ведомства Юрий Шпаков сказал, что еще 12 января в Вокнаволоке была добыта матерая волчица, но свежих обращений о бесчинствах волков в деревне к нему не поступало.

Когда был случай на «Карельском окатыше» – в районе карьера Корпанга два волка, бегущих за собакой, попали на запись камеры – мы выезжали, смотрели ситуацию. Это были проходящие волки: они поели и ушли на территорию национального парка. А это особо охраняемая природная территория, там они под защитой закона. Больше официальных обращений от комбината не поступало,

– рассказал Юрий Шпаков.

Он пояснил, что отстрел хищников возможен, если есть угроза жизни и здоровью граждан или если они начинают резать домашний скот. Инспектор напомнил, что до 28 февраля открыт сезон охоты.

Выдавая разрешение на добычу птицы, мы вписываем туда добычу волка. Поэтому охотники могут самостоятельно с соблюдением всех норм безопасности, не ближе 200 метров от жилья, отстреливать волков,

– добавил инспектор Госохотнадзора.

Полезные телефоны.

Оперативный дежурный Минприроды Карелии: 8-921-222-05-25.

Прямая линия лесной охраны Карелии: 8 (8142) 55-55-80.

Единая служба спасения: 112

Фото с сайта 64parallel.ru