21 января 2021, 15:49
Суд отобрал у браконьера лодку с мотором
Мужчина заработал уголовное дело за то, что пользовался запрещенным приспособлением лова
Жителя Прионежья судили за использование запрещенных приспособлений лова во время рыбалки в местах нереста или на миграционных путях к ним.
Рыбак явился с повинной и сотрудничал со следствием. Уголовное преследование было прекращено в связи с деятельным раскаяниям, сообщает карельская транспортная прокуратура.
Тем не менее мировой суд постановил уничтожить многокрючковую приманку для ловли рыбы. А также распорядился конфисковать лодку и лодочный мотор Ymaha. (фото 3dnews.ru)