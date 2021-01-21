Суд отобрал у браконьера лодку с мотором

Жителя Прионежья судили за использование запрещенных приспособлений лова во время рыбалки в местах нереста или на миграционных путях к ним.

Рыбак явился с повинной и сотрудничал со следствием. Уголовное преследование было прекращено в связи с деятельным раскаяниям, сообщает карельская транспортная прокуратура.

Тем не менее мировой суд постановил уничтожить многокрючковую приманку для ловли рыбы. А также распорядился конфисковать лодку и лодочный мотор Ymaha. (фото 3dnews.ru)