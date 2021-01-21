21 января 2021, 14:49
Женщину до смерти забили в квартире на севере Карелии
Мужчину осудили за причинение тяжкого вреда и отправили в колонию особого режима
Женщину жестоко избили в Беломорском районе. Потерпевшая умерла, злоумышленника осудили за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Жестокая сцена произошла в одной из квартир Беломорска. В момент преступления мужчина был пьян. С потерпевшей у него возник конфликт.
Как следует из материалов дела, представленных на сайте районного суда, мужчина не менее трех раз ударил женщину по голове. Мужчина признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к девяти годам колонии особого режима. (фото 1tulatv.ru)