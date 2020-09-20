Близкие погибшей в Петрозаводске женщины собирают деньги на похороны

В Петрозаводске открыт сбор средств для семьи одной из женщин, погибших в ночь на 19 сентября на улице Шотмана. Этим вопросом занялась подруга жертвы аварии, пишет GubDaily.

Как рассказала петрозаводчанка, погибшую женщину звали Ольга. Не так давно она похоронила мать, в прошлом году - брата. Она в одиночку воспитывала сына и племянницу. Сейчас близкие женщины пребывают в шоковом состоянии. Им нужна финансовая поддержка, в том числе и на организацию похорон.

Знала Олю много лет, вместе работали. Оля очень добрый и отзывчивый человек. Воспитывала одна сына и племянницу. Подругу я ее не знала. Оля не так давно похоронила маму, год назад брата. У нее и не осталось никого. Такая для нас и для детей утрата,

- рассказала подруга погибшей.

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Напомним, в 00:41 19 сентября на пересечении Первомайского проспекта и улиц Шотмана и Мелентьевой внедорожник на большой скорости сбил двух женщин, переходивших дорогу. Обе пострадавшие скончались на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Полиция объявила мужчину в розыск, он до сих пор не найден.