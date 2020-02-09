Астрологи рассказали, что сулят звезды на День влюбленных

В первой половине недели будьте внимательны к советам окружающих вас людей, даже если вы не слишком хорошо с ними знакомы. У вас появится больше возможностей для расширения круга общения. В то же время для этого периода характерно снижение самооценки. Вместо того чтобы впадать в уныние, постарайтесь объективно понять причины своего плохого настроения.

Вторая половина недели принесет больше динамики и активности, увеличится запас жизненных сил. В это время можно воплощать свои планы в жизнь, работать над самостоятельными проектами. В течение второй половины недели вам будет легче проявлять решительность, смелость, отстаивать собственное мнение.

День влюбленных 14 февраля отлично подходит для интеллектуального творчества, пения. Сходите в караоке или просто подпевайте любимым исполнителям в домашней обстановке. Сейчас это позволит вам улучшить настроение. Попробуйте также свои поэтические способности: например, сочините стихотворение для любимого человека. В общении доверяйте своей интуиции. В этот день усилится способность чувствовать людей, понимать их настроение.

У Овнов улучшатся отношения с друзьями, а также с любимым человеком. Возможно, вы возобновите отношения с людьми, с которыми долгое время находились в ссоре. Выходные дни лучше провести в компании друзей или посещая развлекательные мероприятия вместе с партнером по браку.

Для Тельцов откроются новые перспективы, обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Это прекрасное время для изменения своего режима дня, начала посещения фитнес-клуба или бассейна. Начав уделять больше внимания своему здоровью, вы сможете лучше организовать повседневную жизнь.

Близнецам следует вести здоровый образ жизни, чтобы укрепить иммунитет. Вторая половина недели, особенно выходные, пройдут на оптимистичной волне. Это прекрасное время для влюбленных. 14 февраля на вашем пути может встретиться кто-то, кто будет вам весьма интересен, и он ответит взаимностью. Однако постарайтесь не спешить и не принимать скоропалительных решений.

Раки могут почувствовать некоторое охлаждение в отношениях с партнером. Не торопитесь делать далеко идущие выводы: скорее всего, ваши сомнения к концу недели благополучно развеются. Также это удачное время для выполнения каких-либо работ по дому: например, ремонта.

У Львов могут усилиться противоречия в семье, однако к концу недели ситуация стабилизируется. Это удачное время для учебы, общения с друзьями и знакомыми. Возможно, вас пригласят составить компанию в какой-нибудь интересной поездке. Супружеские отношения переживают период гармонии и оптимизма.

У Дев может пропасть желание общаться с окружающими. Сейчас подходящее время для избавления от ненужных контактов с людьми. Вторая половина недели благоприятна для решения материальных вопросов, в том числе связанных с покупкой личных вещей или бытовой техники.

Весам лучше воздержаться от покупки подарков своим близким — они могут оказаться неудачными. Также не стоит обсуждать финансовые вопросы, чтобы избежать конфликта. На выходных пригласите любимого человека на концерт или в ресторан, а детей можно сводить в театр или цирк.

Скорпионам не рекомендуется вступать в споры по принципиальным вопросам, особенно касающимся распределению обязанностей в семье. Постарайтесь найти время и место для того, чтобы побыть в одиночестве. В уединении вы сможете разобраться в событиях последних дней и наладить душевное равновесие.

Стрельцам следует быть разборчивее в общении с окружающими. Это неподходящее время для новых знакомств. Во второй половине недели активизируются деловые и дружеские контакты. Возможно, друзья пригласят вас на дачу или даже в короткое путешествие.

Козерогам не рекомендуется брать деньги в долг и предаваться праздности и лени. Сейчас благоприятное время для трудовой деятельности, продвижения в карьере и решения материальных вопросов. При должной целеустремленности и энергичности вы сможете значительно повысить уровень своего благосостояния.

Водолеи могут столкнуться с серьезными препятствиями на пути к поставленным целям в начале недели. Лучше переждать этот период и отложить наиболее важные дела. В конце недели усилятся ваши интеллектуальные способности. Возможно знакомство с человеком, который сыграет положительную роль в вашей жизни.

Рыбам стоит как можно меньше взаимодействовать с представителями власти. Строго соблюдайте нормы закона, особенно находясь за рулем собственного автомобиля. Во второй половине недели возрастет потребность в острых ощущениях, появится тяга к экстриму.

Источник: astro-ru.ru