30 января: главные видео, фото и новости дня

— Суд рассмотрел дело о скандальной премии в 26 миллионов рублей. Чтобы «услышали и прониклись»: Дегтярев не собирался обогатиться на журналистах.

— Эксперты рассказали, как уберечься от коронавируса и сезонных болезней. В России новый вирус обещает появиться уже в ближайшие недели: что можно использовать из имеющихся препаратов.

— В Петрозаводске на проблемных перекрестках хотят поставить светофоры. Организация движения транспорта может измениться на перекрестках улиц Анохина и Красной, Коммунальной и Гоголя, а также Льва Толстого и проспекта Александра Невского.

— Власти Карелии не знают, куда расселять людей из умирающих поселков. В домах, которые собираются строить в депрессивных населенных пунктах, некому будет жить – люди давно разъехались.

— Волна погромов в Костомукше: банда подростков бесчинствует в магазинах. Несовершеннолетние раскидали товар и распылили огнетушители в торговом центре на севере Карелии.

— В Колумбии заинтересовались публикацией о мальчике из Карелии. Организация, занимающаяся изучением редкого генетического заболевания синдром Санфилиппо, перевела материал портала «Петрозаводск говорит».

— Петрозаводчан приглашают сняться в настоящем кино. В конце февраля в столице Карелии пройдут съемки фильма известного финского режиссера Юхо Куосманена.

— Редкое явление удалось сфотографировать жительнице Карелии. Снежные цветы распустились в карельской деревне Юшкозеро.