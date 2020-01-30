Редкое явление удалось сфотографировать жительнице Карелии

Удивительное творение природы зафиксировала на свою камеру жительница Карелии. Фотографии живописных кристаллов разместила в своем паблике ВКонтакте газета «Новости Костомукши».

«Природа — лучший художник! Вот такое удивительное явление сфотографировала Надежда Чумакова на этой неделе в Юшкозере. А вам что напоминают эти хрупкие скульптуры, созданные природой?»

— пишет издание.

Надежда Чумакова опубликовала необычные снимки на своей странице 27 января, сопроводив их комментарием: «Сегодняшним, морозным, утром вновь прилетели белые бабочки...».