В Петрозаводске на проблемных перекрестках хотят поставить светофоры

Специалисты мэрии совместно с Госавтоинспекцией занялись вопросом повышения безопасности на трех перекрестках Петрозаводска, а также снижения «на них интенсивности движения». Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет о проблемных перекрестках улиц Анохина и Красной, Коммунальной и Гоголя, а также Льва Толстого и проспекта Александра Невского. По сообщению пресс-центра, по ним поступают жалобы горожан, в этих местах регулярно фиксируются ДТП.

Чиновники считают, что движение транспорта по улице Анохина затрудняет выезд с ул. Красной и переход дороги пешеходам. В качестве решения предлагается установить в этом месте светофор.

«При этом целесообразно будет вернуть двустороннее движение на участке улицы Красной от Анохина до пересечения с Антикайнена»,

- сообщает пресс-служба администрации.

Также чиновники считают, что для разгрузки движения на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской также необходимо установить светофор на перекрестке улиц Гоголя и Коммунальной.

«Это позволит разрешить левый поворот с улицы Коммунальной в сторону Древлянки, что важно для жителей строящегося здесь микрорайона. До решения данного вопроса по предложению специалистов Госавтоинспекции Петрозаводска возможно обустройство двустороннего движения на улице Коммунальной с изменением радиуса закругления перекрестка. Это позволит совершать правый поворот с Коммунальной улицы в сторону Древлянки»,

- считает заммэра Юлия Мизинкова.

По словам начальника городской Госавтоинспекции, после установки предполагаемых светофорных объектов, необходимо будет синхронизировать режимы работы на близлежащих перекрестках.

Также в этом году планируется изменить организацию движения на пересечении улиц Льва Толстого и проспекта Невского, где в январе было зарегистрировано четыре ДТП.

«Проблемы возникают, когда водители транспортных средств при движении со стороны улицы Володарского осуществляют левый поворот с улицы Льва Толстого на проспект Александра Невского или пересекают его в прямом направлении. Данную проблему можно решить исключением левого поворота и движения в прямом направлении»,

- считает руководитель дорожной инспекции Александр Дышаев.

Фото: пресс-служба городской администрации