30 января 2020, 21:27
Общество

Ученые предрекли планете самое теплое пятилетие

По сведениям синоптиков, ближайшие пять лет будут самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений

Метеорологи из Великобритании рассказали, что следующие пять лет побьют все возможные температурные рекорды. Период с 2020 по 2024 годы станет самым теплым за всю историю наблюдений за погодой, сообщает «Собеседник» со ссылкой на источник в Sky News.

По прогнозам экспертов, средние температуры в ближайшие пять лет будут на 1,15–1,46 градуса выше, чем температуры в доиндустриальный период человечества.

Отмечается, что прошлые пять лет также стали самыми жаркими с момента начала метеорологических наблюдений, превысив предыдущие показатели в среднем на 1,09 градуса по Цельсию.

Ученые указывают на то, что рост мировых температур необходимо сохранять в пределах 1,5 градусов. Именно такая норма предусмотрена Парижским соглашением по климату, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года.

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