Ученые предрекли планете самое теплое пятилетие

Метеорологи из Великобритании рассказали, что следующие пять лет побьют все возможные температурные рекорды. Период с 2020 по 2024 годы станет самым теплым за всю историю наблюдений за погодой, сообщает «Собеседник» со ссылкой на источник в Sky News.

По прогнозам экспертов, средние температуры в ближайшие пять лет будут на 1,15–1,46 градуса выше, чем температуры в доиндустриальный период человечества.

Отмечается, что прошлые пять лет также стали самыми жаркими с момента начала метеорологических наблюдений, превысив предыдущие показатели в среднем на 1,09 градуса по Цельсию.

Ученые указывают на то, что рост мировых температур необходимо сохранять в пределах 1,5 градусов. Именно такая норма предусмотрена Парижским соглашением по климату, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года.