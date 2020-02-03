3 февраля: главные видео, фото и новости дня

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— Петербуржцы почтили память сварщика из Карелии Матвея Кучерова. К стихийно возникшему на месте трагедии мемориалу СКК «Петербургский» люди несли цветы и свечи.

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— Госпитализированный из-за подозрения на коронавирус выздоравливает. Главный инфекционист Карелии рассказал о состоянии студента из Китая, проживающего в Петрозаводске.

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— Синоптики: холода из Арктики надвигаются на Карелию. Обзор всех событий главного зимнего праздника в Петрозаводске.

— Жители Сортавалы остались без отопления из-за остановки котельной. Авария произошла в подвальном помещении здания Социально-культурного молодежного центра, вернуть тепло людям обещают к 15 часам.