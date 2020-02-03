Богатейшие россияне за месяц обеднели почти на $8 миллиардов

В январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиарда долларов. Таковы данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), включающего 500 богатейших людей мира, среди которых 23 россиянина.

Первый месяц 2020 года стал неудачным для акционера «Новатэка» Леонида Михельсона, он потерял 2,46 миллиарда долларов. Владелец Volga group Геннадий Тимченко за месяц стал беднее на 1,96 миллиарда долларов, Андрей Мельниченко потерял 1,52 миллиарда, сообщает РИА Новости.

При этом семерым россиянам удалось увеличить свое богатство. Например, владелец «Норникеля» приплюсовал 1,44 миллиарда долларов. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов стал богаче на 600 миллионов долларов.