Синоптики: холода из Арктики надвигаются на Карелию

Зима пришла в Карелию. В ближайшую неделю в республике ожидаются морозы. Сегодня, как пишет паблик «Погода в Петрозаводске и Карелии» погоду формируют петли фронта окклюзии атлантического циклона «Наима», поэтому температура держится от 0 до -1 градуса.

Завтра уже все изменится, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС), которая рассказала о погоде в карельской столице на ближайшие двое суток.

Во вторник, 4 февраля, температура воздуха будет от -5 до -10 градусов, ветер ожидается северный, северо-западный 6-11 м/с, пройдет снег, на дорогах гололедица.

В среду, 5 февраля, температура воздуха прогнозируется от -7 до -12 градусов, ветер будет западный, северо-западный 7-12 м/с, пройдет снег, на дорогах гололедица.

Теплеть начнет к выходным дня. Вот прогноз в Петрозаводске на последующие дни, представленный Гидрометцентром России:

В целом по Карелии, судя по климатическим картам Гидрометцентра РФ, в ближайшие пять суток – с 4 по8 февраля, среднесуточная температура воздуха будет чуть ниже многолетних значений, что для нынешней зимы пока редкость. Минимальная ночная температура воздуха будет от +18 до -24 градусов, максимальная дневная от +8 до +10 градусов.

О вторжении холодов в республику пишет и паблик «Погода в Петрозаводске и Карелии»:

«Со среды нас ждет арктическое вторжение – в ночные и утренние часы воздух будет остывать до -20 и ниже. По последним данным, арктический холод задержится у нас до следующей субботы. С приближением очередного глубокого атлантического циклона (в данном случае, ложбины), температура снова устремится к отметке ноль, а во второй декаде, снова возникает риск арктического вторжения».

Добавим, что январь 2020 года войдет в историю. В Петрозаводске он стал самым теплым за весь период наблюдения. Конечно, он стал одним из самых малоснежных – высота снежного покрова не поднималась выше 12 см.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Когда по ТВ говорят, что нам повезло с теплой зимой, совершенно не принимают во внимание тот факт, что морозов ждут несколько миллионов русских женщин, купивших новые шубы.

О том, какая погода будет в феврале в течение месяца подробнее читайте здесь.