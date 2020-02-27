27 февраля: главные видео, фото и новости дня

– Пьяная девушка едва не погибла, пробив ограждение в Петрозаводске. ДТП в карельской столице могло привести к трагедии - нетрезвый водитель чудом уцелел.

– Жителям Карелии рассказали, куда пожаловаться на дорогую «коммуналку». Госкомитет республики по тарифам и ценам проведет открытый прием в Петрозаводске.

– В Петрозаводске повара попытаются попасть в Книгу рекордов России. На «Широкой Масленице -2020» в столице Карелии приготовят «Блин-Исполин».

– Средняя зарплата в Карелии в декабре подобралась к 55 тысячам рублей. Карелиястат отчитался о финансовом положении жителей республики.

– В мэрии назвали лучшие детские снежные скульптуры «Гипербореи». В Петрозаводске подведены итоги творческого конкурса среди образовательных учреждений.

– Учащиеся сгоревшей школы в Луусалми начали занятия в новом месте. Власти организовали учебный процесс в здании местной администрации, закупив всю необходимую мебель и учебные пособия.

– Пенсионный фонд опубликовал график перечисления пенсий в марте. В ПФР рассказали, когда пенсионеры получат свои выплаты в следующем месяце.

– Более сорока юных жителей Карелии торжественно посвятили в кадеты. Большинство выпускников Карельского кадетского корпуса выбирают профессию военного.