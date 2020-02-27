27 февраля 2020, 21:16
Общество

Дарья Донцова восхитила поклонников шпагатом

Российская писательница считает, что 67 лет - не повод для превращения в кучу

Известная российская писательница Дарья Донцова опубликовала в своем «Инстаграме» видео из спортивного зала. 67-летняя писательница Донцова продемонстрировала полный поперечный шпагат.

«67 лет не повод, чтобы превратиться в кучу, которая не способна сама в ванну залезть. Мне в мои 67 лет очень даже хорошо, я еще могу вприсядку по залу прыгать, подтягиваться, приседать со штангой. Живот не висит и майку безрукавку спокойно ношу»,

- написала Донцова. Также писательница показала упражнение для пресса.

Пользователи соцсети восхитились ее физической формой.

Фото: simpleslim.ru

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Метки: 
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Дарья Донцова
инстаграм
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шпагат