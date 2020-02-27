Названо количество работодателей, которые платят зарплату меньше МРОТ

В региональном отделении Фонда соцстрахования по Карелии подвели итоги за 4 квартал 2019 года.

По данным на конец года, на учете в фонде состояли 21 938 работодателей. Среднесписочная численность работающих составила 177 122 человека.

В 2019 году МРОТ составил 11 280 руб. Количество организаций, в которых средняя ежемесячная сумма выплат по зарплате меньше МРОТ за 4 квартал 2019 года составило, – 1 347. Сведения направлены в Госинспекцию труда.