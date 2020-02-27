27 февраля 2020, 18:01
Общество

На Древлянке изменится схема движения транспорта

Ограничения в крупном микрорайоне Петрозаводска вводятся для улучшения уборки улиц

В марте на Древлянке изменится схема движения транспорта. Ограничения позволят проводить уборку улицы, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

«С 18 марта изменится схема движения на аллее 1-ая Древлянка. На автодороге будет запрещена остановка транспорта. Ограничения будут действовать с 10 до 17 часов два дня в неделю (по разным сторонам улицы). Запрет вводится, чтобы облегчить проведение уборки проезжей части»,

– говорится в сообщении.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

 

Обсудить
просмотр
163559
Метки: 
Петрозаводск
Древлянка
транспорт
схема движения
новости петрозаводска
остановка запрещена