В марте на Древлянке изменится схема движения транспорта. Ограничения позволят проводить уборку улицы, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

«С 18 марта изменится схема движения на аллее 1-ая Древлянка. На автодороге будет запрещена остановка транспорта. Ограничения будут действовать с 10 до 17 часов два дня в неделю (по разным сторонам улицы). Запрет вводится, чтобы облегчить проведение уборки проезжей части»,