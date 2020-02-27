На трассе в Карелии установлен рекорд нарушения скоростного режима

В феврале 2020 года в Карелии был зафиксирован максимальный показатель превышения скорости – 193 км/час (при допустимо разрешенной 90 км/час), сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В соответствии с ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости движения на величину более 80 километров в час предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев»,

– напоминают в ГИБДД РК.

В ведомстве также рассказали, что с начала года в Карелии зафиксировано более 43 тысяч нарушений скоростного режима. В частности, в январе этого года на дорогах республики камеры зафиксировали 20751 превышение скорости движения. В феврале число скоростных нарушителей заметно увеличилось – 22705 (по сведениям на 26 февраля).

Превышение установленной скорости движения является одним из самых распространенных нарушений водителями автотранспорта, и именно по этой причине чаще всего происходят дорожные аварии. Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей, что вместе с увеличением скорости движения в случае ДТП возрастает тяжесть последствий. Шансы на жизнь у человека, попавшего в аварию на скорости 100 км/час, примерно такие же, как у человека упавшего с 14 этажа.

С начала года в республике в дорожных авариях погибли 7 человек, 6 из которых смертельные травмы получили в результате неправильного выбора скорости движения водителями, совершившими ДТП.