В Петрозаводске дольщики остались без жилья из-за разорившейся фирмы

Арбитражный суд Карелии 25 февраля признал застройщика «ВР-Строй» банкротом. Компания не исполнила обязательства по передаче дольщикам помещений в 12-квартирном жилом доме на улице Паустовского в Петрозаводске, сообщает официальный Интернет-портал республики Карелия.

Теперь для включения в реестр требований о передаче жилого помещения дольщикам необходимо в течение трех месяцев (после признания застройщика банкротом) направить в адрес конкурсного управляющего заявление в произвольной форме. После чего федеральный фонд по защите прав дольщиков примет решение о финансировании либо завершении строительства объекта, либо выплаты компенсации пострадавшим.

Конкурсным управляющим ООО «ВР-Строй» утвержден Дмитрий Храмов. Адрес направления корреспонденции: 410003, г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 19.

Контактное лицо в министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия - Ирина Емельянюк.