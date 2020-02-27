27 февраля 2020, 16:11
В мэрии Петрозаводска рассказали, как город борется с гололедом
На объектах улично-дорожной сети работают мобильные бригады и специализированная техника
ООО «ТехРент» ежедневно выполняет работы по зимнему содержанию улиц Петрозаводска. Основные силы направлены на борьбу с гололедом, сообщили в пресс-службе мэрии.
Подрядчик устраняет снежно-ледяные накаты, обрабатывает проезжие части и тротуары противогололедными материалами. Мобильные бригады ведут подсыпку у остановочных пунктов и на недоступных для проезда техники участках.
Сегодня также выполняется профилирование грунтового покрытия автогрейдером на Кукковке. Ровность дорог восстанавливают в микрорайоне ТИЗ «Усадьбы» и на проезде Тидена. Помимо этого, по всему городу подрядчик убирает и вывозит мусор с проезжих частей, тротуаров и газонов.