В мэрии Петрозаводска рассказали, как город борется с гололедом

ООО «ТехРент» ежедневно выполняет работы по зимнему содержанию улиц Петрозаводска. Основные силы направлены на борьбу с гололедом, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик устраняет снежно-ледяные накаты, обрабатывает проезжие части и тротуары противогололедными материалами. Мобильные бригады ведут подсыпку у остановочных пунктов и на недоступных для проезда техники участках.

Сегодня также выполняется профилирование грунтового покрытия автогрейдером на Кукковке. Ровность дорог восстанавливают в микрорайоне ТИЗ «Усадьбы» и на проезде Тидена. Помимо этого, по всему городу подрядчик убирает и вывозит мусор с проезжих частей, тротуаров и газонов.