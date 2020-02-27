27 февраля 2020, 10:19
Пьяная девушка едва не погибла, пробив ограждение в Петрозаводске
ДТП в карельской столице могло привести к трагедии - нетрезвый водитель чудом уцелел
27 февраля в 1:02 ночи в районе дома №45 по улице Зайцева произошло ДТП.
По информации ГИБДД, водитель автомобиля «Рено Логан», 1995 года рождения, не имея права управления, в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие - дорожное ограждение. В результате автомобиль и дорожное ограждение получили повреждения, водитель не пострадала.
В отношении девушки составлен протокол, автомобиль перемещен на специализированную стоянку.