Учащиеся сгоревшей школы в Луусалми начали занятия в новом месте

Сегодня школьники поселка Луусалми Калевальского района приступили к занятиям в отремонтированных помещениях здания местной администрации. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Решение организовать учебный процесс в администрации было принято в ноябре после пожара в здании местной школы и детского сада. Для этого необходимо было провести ремонт. Средства - 3 миллиона рублей - были выделены из резервного фонда республики.

Пока шла реконструкция, ребята учились на дому по индивидуальным планам. За это время рабочие отремонтировали три помещения под школьные кабинеты, оборудовали в здании санузлы, утеплили крыльцо, и установили там емкость для водоснабжения. Закуплена мебель и необходимые учебные пособия. Сегодня 22 ученика вернулись за парты.

Также возобновила работу и дошкольная группа. Уход и присмотр за малышами организован в здании, где ранее размещалась сельская библиотека. Помещения там переоборудовали под спальню и игровую комнату и установили систему автономной канализации.

Напомним, здание школы, в котором также находился детский садик, загорелось 27 октября прошлого года. Пожарные добрались до Луусалми только через 2,5 часа, здание полностью сгорело. Местные жители опасались, что без школы их населенный пункт вовсе исчезнет, в поселок приезжал сам Артур Парфенчиков.