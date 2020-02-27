В мэрии назвали лучшие детские снежные скульптуры «Гипербореи»

Управление культуры администрации Петрозаводска подвело итоги конкурса «Зимние сказки Гипербореи». Напомним, учебные учреждения столицы и районов Карелии соревновались в создании самой красивой снежной скульптуры в рамках фестиваля «Гиперборея-2020».

Победителями стали: детский сад №89 «Филиппок», детский сад №100 «Сосенка», Карельский кадетский корпус и кемский детский сад «Теремок».

Лауреаты конкурса будут награждены на площади Кирова во время гуляний на Масленицу 1 марта.