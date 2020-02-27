27 февраля 2020, 12:51
Общество

В мэрии назвали лучшие детские снежные скульптуры «Гипербореи»

В Петрозаводске подведены итоги творческого конкурса среди образовательных учреждений

Управление культуры администрации Петрозаводска подвело итоги конкурса «Зимние сказки Гипербореи». Напомним, учебные учреждения столицы и районов Карелии соревновались в создании самой красивой снежной скульптуры в рамках фестиваля «Гиперборея-2020».

Победителями стали: детский сад №89 «Филиппок», детский сад №100 «Сосенка», Карельский кадетский корпус и кемский детский сад «Теремок».

Лауреаты конкурса будут награждены на площади Кирова во время гуляний на Масленицу 1 марта.

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Метки: 
Петрозаводск
Гиперборея
«Зимние сказки Гипербореи»
снежные скульптуры
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