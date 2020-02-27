Заключенные из карельских колоний сыграли в КВН

Карельские осужденные сыграли в КВН: II этап состязания среди заключенных состоялся в исправительной колонии №7 города Сегежа. За памятные призы поборолись участники сборных четырёх учреждений исправительной системы республики, рассказали в пресс-службе УФСИН по Карелии.

Хозяев сцены представила команда «Топоры». Соседи из надвоицкой исправительной колонии строгого режима №1 представили свою сборную. Сборная РБ-2 заявилась под названием «Люди - инвалиды», команда петрозаводской ИК-9 - «Хороняки-депрясни».

По условиям конкурса командам следовало выступить в четырёх номинациях: визитная карточка, юмористическая миниатюра, стендап (юмористический монолог) и пародийный номер. Выступление в каждой номинации должно было длиться не более 5 минут.

В пресс-службе отметили, что практически все номера выступивших команд изобиловали юмористическими сценками из повседневной жизни осуждённых, было немало удачных шуток и на тему современной общественной жизни. Кубок и грамоты за первое место достались хозяевам - команде ИК-7. «Серебро» - у «Людей - инвалидов» из РБ-2, «бронза» у сборной ИК-1.