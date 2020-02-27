Средняя зарплата в Карелии в декабре подобралась к 55 тысячам рублей

В Карелиястате озвучили данные о средней зарплате жителей республики в декабре 2019 года. Согласно информации ведомства, этот показатель составил 54900 рублей.

В Карелиястате отметили, что по сравнению с декабрем 2018 года сердняя зарплата выросла на 11,8%.

Также опубликованы данные о доходах на душу населения. Так, по информации ведомства, в 2019 году средний доход на одного человека в Карелии составил 30504 рубля. За год этот показатель увеличился на 4,6%. Потребительские расходы на душу населения составили 25456 рублей. Расходы растут быстрее - за год они увеличились на 7,3%.

В ведомстве также отметили, что реальные денежные доходы населения за год не изменились вообще.