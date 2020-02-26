26 февраля 2020, 17:34
Экономика

Новые пункты весового контроля появятся на дорогах в Карелии

В Карелии продолжается модернизация дорожной сети в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1 марта будут введены в строй автоматизированные пункты весогабаритного контроля на автодорогах «Петрозаводск - Суоярви» и «Подъезд к г. Сегежа», сообщает пресс-служба Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.   

Современные комплексы позволяют в режиме «онлайн» фиксировать весогабаритные параметры всех типов транспортных средств, их регистрационные номера, а также факты нарушения водителями скоростного режима и выезда на полосу встречного движения. 

Как отмечают специалисты-дорожники, новые комплексы позволят снизить нагрузку на дорожное полотно: известно, что большегрузный автомобиль с 10-процентным превышением допустимой массы в среднем оказывает на дорожное покрытие нагрузку, эквивалентную воздействию 200 тысяч легковых автомобилей. 

Напомним, два современных комплекса для фиксации весогабаритных параметров всех типов транспортных средств - на 10-м километре автодороги «Шуйская-Гирвас» и 14-м километре подъезда к пограничному пункту пропуска Сювяоро - уже работают с 17 февраля. 

В этом году в рамках нацпроекта «БКАД» в Карелии будут оборудованы еще четыре АПВГК: в Пряжинском районе (15-й километр автодороги «Крошнозеро – Эссойла»), Кондопожском районе (76-й километр дороги «Шуйская - Гирвас»), Олонецком (36-й километр автодороги «Олонец – Питкяранта – Леппясилта») и Питкярантском (134-й километр этой же дороги) районах.

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Метки: 
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весовой контроль
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«Петрозаводск - Суоярви»
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